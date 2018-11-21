شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير ’’محمد_بن_سلمان‘‘ يفاجئ الحميع بأول رد عملي على الحملة العالمية الموجهة ضده في قضية ‘‘خاشقجي’’ ويقرر البدء بتحرك غير مسبوق (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف الباحث السياسي اللبناني " جيرار رامي " عن جولة خارجية مرتقبة لولي العهد السعودي " محمد بن سلمان " بالتزامن مع تصاعد الحملة العالمية الموجهة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي " جمال خاشقجي ".

أبرزها علاقة ولي العهد ومكان الجثة : وزير الخارجية السعودي يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة ومثيرة ويكشف عن 8 أمور معقدة بشأن ‘‘خاشقجي’’ .. شاهد وأكد الباحث السياسي اللبناني في تصريحات لـ "الجزيرة " اثناء مشاركتة في برنامج " الحصاد" أن ولي العهد السعودي سيقوم قريبا بجولة خارجية سيتخللها المشاركة في قمة مجموعة دول العشرين. ويواجه ولي العهد السعودي حملة عالمية عقب مقتل الصحفي السعودي البارز " جمال خاشقجي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير ’’محمد_بن_سلمان‘‘ يفاجئ الحميع بأول رد عملي على الحملة العالمية الموجهة ضده في قضية ‘‘خاشقجي’’ ويقرر البدء بتحرك غير مسبوق (تفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .