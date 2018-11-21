شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تفاجئ الجميع مساء اليوم بهذا الاعلان من وسط الحديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكبدت المليشيات الحوثية الساعات الماضية خسائر فادحة في العدد والعتاد داخل مدينة الحديدة غربي اليمن عقب خرقها وبشكل صريح للهدنة الإنسانية ، وفق ما افاد به مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية.

مؤكدا ان المليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها الى محارق جديدة حيث حاولوا في الساعات الأولى من الفجر التسلل بعمليات انتحارية الى بعض الأحياء السكنية والمنشأت في شارعي صنعاء والخمسين قبل ان يجدوا انفسهم تحت رحمة نيران ابطال من اللوائين الأول والثاني حراس الجمهورية.

واكد المصدر ان محاولات التسلل انتهت كسابقاتها بمصرع وجرح عدد من المشاركين فيها فيما لاذ البقية بالفرار وسط المدينة، مشيرا الى ان تحركات عناصر المليشيات كانت مرصودة بدقة منذ تحركها من معسكر الدفاع الساحلي ومعسكر قيادة المنطقة ( سابقا) واخرين تحركوا من وسط حي 7 يوليو .

يشار الى ان المليشيات الحوثية كثفت منتصف ليلة امس قصفها للأحياء السكنية المحررة الأمر الذي اعتبرته المقاومة اليمنية ( حراس الجمهورية وابطال العمالقة واسود تهامة ) اصرار من قبل هذه المليشيات المدعومة ايرانيا على خرق الهدنة الإنسانية التي يفترض انها دخلت حيز التنفيذ منتصف الإسبوع الماضي.