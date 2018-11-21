شكرا لقرائتكم خبر عن توجية غامض.. يتسبب بمنع اليمنيين من دخول مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عدد من حاملي الجوازات الدبلوماسية الصادرة بعد 2015 إلى الأراضي المصرية اليوم الثلاثاء انهم لايزالون يتعرضون لإعتراض السلطات الأمنية المصرية بمطار القاهرة ومنعهم من دخول مصر.

واضافو في تصريحات خاصة بـ«مأرب برس» بأن اجهزه الامن المصرية المتواجدة في مطار القاهرة تعترض كافة حاملي الجوازات الدبلوماسية دون التفريق بين حاملي الجوازات الدبلوماسية الصادرة من جهة الحكومة الشرعية بعدن ولا تلك الصادرة من قبل سلطات الانقلاب الحوثي بصنعاء.

وناشدوا الخارجية اليمنية بسرعة النظر إلى ما يتعرضون له من مضايقات من قبل السلطات المصرية بمطار القاهرة والعمل على توضيح المعنيين بتوجيه السفير مارم.

هذا وكان سفير اليمن في جمهورية مصر العربية محمد مارم قد، وجه خطابا في وقت سابق الى وزارة الخارجية المصرية تنص على منع دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية الصادرة بعد 2015 إلى الأراضي المصرية دون ان يخص في خطابة حاملي الجوازات الصادارة من سلطات الانقلاب الحوثية مما تسبب بتعامل السلطات المصرية مع التوجيه بصوره عامه.