شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مدير أمن حوثي وقيادي كبير (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي مدير امن محافظة ريمه "صالح الضياني" مصرعه إلى جانب عدد من مرافقيه في جبهة الساحل الغربي. وقالت مصادر محلية إن مدير أمن محافظة ريمة المعين من قبل الحوثيين صالح الضياني" لقي مصرعة إلى جانب عدد من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف استهدفتهم مساء ليلة امس بالحديدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مدير أمن حوثي وقيادي كبير (الاسم) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .