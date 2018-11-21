شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة 16 يمني على واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم مشاهد روعه وتكلفه بسيطة .. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لـ شباب من أبناء جنوب اليمن مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وهم في رحلة على باخرة سياحية والتي تعد من السفن الكبيرة جداً.

وتحدث أحد الشباب في مقطع الفيديو عن مسار الرحلة السياحية - رحله الى فلوريدا و ناسا و باهاما بالولايات المتحدة الأمريكية، وعن تكلفت الرحلة البسيطة، وذكر أيضاً عن السفينة السياحية التي تعد من السفن الضخمة على مستوى العالم.

