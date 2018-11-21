شكرا لقرائتكم خبر عن في ظهور جديد للفنان اليمني "محب" شاهد كيف أذهل الفنان الاخفش بصوت واسلوب فريد .. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا وقد بدأ الفنان الشاب "محمد محب" أول ظهور له مطلع هذا العام، مع عمه الفنان المشهور "حسين محب" بأغاني جميلة وصوت رائع.

وقصيدة ياكحيل الرنا ماذا الورش من كلمات الشاعر/ محمد بن شرف الدين في الغزل

وبهذه المناسبة رصدنا لكم كلمات الأغنية:

ياكحيل الرنا ماذا الورش من نقش بالذهب خدّك ورشّ

من جلى بالحلا حسنك ومن علّمك ذا المجانه والشوش

من رقم خدك الوردي رُقم لازوردي ومن ذا له نقش

خفتَ ان اجتني زهره وفي كل جانب ذوابه كالحنش

شا اخاطر بنفسي والثمه وان نهشني حلش جيدك نهش

ما احسنك ما افتنك للناظرين كل من شاهدك اقبل وهشّ

كتب الحسن في خدك سطور واضحه مالها شاين خدش

من يقيسك فديتك بالقمر والقمر يعتري خده نمش

او يشبِّه قوامك بالقضيب وقوام القضيب شانه نوش

او يقل لك شبيه – يافاتني فالعمى في عيونه والعمش

عاشقك حين بدت له طلعتك ذي البهية تلجلج وارتعش

كاد يعرف غرامه لائمه حين تخلط كلامه وارتبش

كم احبك ولا تعلم وفي كفك الماء وترضى اموت عطش

فارتقب غفلة الحاسد وزُر من يحبك اذا ليلهِ غطش

ورسولك يجينا بالسلام وان حمتهُ الصوارم والنمش

فسلامك اذا جا عاشقك بعد موته حيا بك وانتعش

ليت من باس خدك وارتشف ريقتك حين تنبه في الغبش

ليت من حل ازرارك ومن بيمنه على نحرك فتش

والتثم حيث تدعس ارجلك وخدوده لاقدامك فرش

ليس تعلم ما بقلبي يا حبيب ان قلبي فيه ما فيه

يا نُسيِّم علم عن ذاك الحبيب الذي طوَّل تجافيه

ايش حاله كيف هو بعد المغيب آح انا بالروح افديه

هل نسى حين مدّ لي كفاً خضيب وحلف ايمان لي فيه

ورسوله كانَ ان غاب الرقيب كان يجي خفيه واخفيه

كان ياتي بالاشاره لي بميعاد الزياره ومه خاتم اماره

خاتمه حلِّه ليَ الظبي الربيب بات لي بالدَّل والتِّيه

حلَّ لي من كفه القاني الرطيب خاتمه ما خاف واشيه

