شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ورسميا: ترامب يعلن موعد انسحاب السعودية من اليمن.. وإذاعة تكشف التغيرات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ستنسحب من اليمن إذا غادرت إيران.



وقال ترامب في بيان أذاعته وسائل إعلام أمريكية، وتابعه يمن مونيتور، "إن المملكة العربية السعودية ستنسحب بكل سرور من اليمن إذا وافق الإيرانيون على المغادرة.

وسيقدمون على الفور المساعدة الإنسانية التي هم -يقصد اليمنيين- في أمس الحاجة إليها". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، وافقت المملكة العربية السعودية على إنفاق مليارات الدولارات في قيادة الحرب ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي".

وقال ترامب: إن دولة إيران، على سبيل المثال، هي المسؤولة عن حرب بالوكالة الدموية ضد المملكة العربية السعودية في اليمن، وتحاول زعزعة استقرار العراق الذي يعيش محاولة هشة للديمقراطية، وتدعم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، وتدعم الدكتاتور بشار الأسد في سوريا (الذي قتل ملايين من مواطنيه)، وأكثر من ذلك بكثير".

ويأتي حديث ترامب في ظل جهود للأمم المتحدة من أجل عودة المشاورات بين الأطراف اليمنية نهاية العام الحالي.