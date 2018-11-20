عاجل.. ترامب يُفاجئ محمد بن سلمان بهذا القرار

الخليج 365 - واشنطن

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن لقاء مرتقب مع ولي العهد في السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح ترامب في تصريحات قبل قليل أن اللقاء سيتم على هامش قمة العشرين في الارجنتين.

وكان ترامب قال في بيان إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.

وأضاف ترمب ان أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أنه "ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة".