اتحاد أطفال اليمن يدعو لمحاكمة قيادة مليشيا الحوثي في العدل الدولية

الخليج 365 - متابعات

وجه الاتحاد العام لأطفال اليمن دعوة إلى محاسبة قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة تجنيد الأطفال والزج بهم في حروبها العبثية.

وقال مصطفى منصر، رئيس اتحاد أطفال اليمن في تصريح صحفي بينما العالم في اليوم العالمي للطفولة يحتفل بالحياة، تقوم مليشيا الحوثي بالدفع بهم إلى محارق الموت، وفقاً لوكالة خبر التابعة للمؤتمر الشعبي العام.

وأوضح أن اليمن كانت تعاني من مشاكل كبيرة إلا أن الانقلاب الحوثي فاقم المشكلات وقوض وقضى على الدولة.

ولفت منصر أن أطفال اليمن يحتفلون بيومهم العالمي بين نار التجنيد والألغام وأزيز الرصاص وسط ركام الدمار والخراب.

ودعا رئيس اتحاد أطفال اليمن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة قيادة المليشيا الحوثية ومن يقومون بالزج بالأطفال في المعارك العبثية كونهم مطلوبين للعدالة الدولية وفقا لنظام روما.

وأكد منصر أن اليمن أول من وقع على اتفاقية حقوق الطفل، مشيراً أن كل حقوق الأطفال في اليمن اليوم تنتهك من تعليم وصحة وأمن استقرار ورياضة.. كل الحقوق سلبت منهم ويتم تسييسها وتوجيه أطفال اليمن في إطار واحد هو الموت والتوجه للقتال دفاعاً عن مشروع جماعة الحوثي.

كما دعا المنظمات المحلية والعربية والإقليمية إلى مد يد والعون والدعم للأطفال وأسرهم والقائمين عليهم مثل المعلمين وغيرهم.

وثمن منصر دور كل من السعودية والإمارات التي تقدم الدعم للعملية التعليمية والتي تعهدت يوم أمس بتقديم 500 مليون دولار دعماً للعملية الإنسانية في اليمن.