شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة غير معلنة .."4" نقاط رئيسية هي محور المشاورات القادمة وطلب من السويد للكويت يخص الحوثيين - تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني /2018م ان السويد طلبت من الكويت نقل وفد ميلشيات الحوثي إلى المشاورات القادمة.

ونقلت عكاظ السعودية عن مصادر يمنية قولها إن السويد طلبت من الكويت تولي عملية نقل وفد المليشيا الانقلابية من صنعاء إلى مقر المشاورات المرتقبة".

وأكدت المصادر، أن المشاورات القادمة التي ستستمر نحو أسبوع ستركز على عناصر بناء الثقة الرئيسية (مبادرة الحديدة، إطلاق الأسرى والمختطفين، توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وفتح المطارات)".

ومن المقرر أن يصل غريفيث نهاية الأسبوع الحالي إلى صنعاء لعقد لقاءات مع وفد المليشيا إلى المشاورات المرتقبة.

وامس اعلنت الحكومة الشرعية موافقتها المشاركة في المشاورات القادمة المقرر عقدها في السويد.