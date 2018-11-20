شكرا لقرائتكم خبر عن ​دولتان خليجيتان هما السبب وراء الانهيار غير المسبوق للدولار والسعودي مقابل الريال اليمني "تفاصيل هامة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصرفيون في صنعاء وعدن إن سعر صرف الريال اليمني تحسن بشكل كبير أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 550 ريالاً، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 144 ريالاً.

وقال المصرفيون في أحاديث متفرقة إن الريال اليمني يواصل تحسنه في السوق، بسبب إعلان الإمارات والسعودية المنحة المالية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمقدرة بنصف مليار دولار".

وأضافت "أن هذا التحسن يأتي أيضا مدعوماً بالإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، العاصمة المؤقتة".

ولم يتحسن الريال اليمني في عدن وصنعاء فقط بل أيضا في كل المحافظات ففي تعز وصل سعر الصرف إلى 140 ريالاً للسعودي، و530 للدولار الأمريكي، في ظل المخاوف من تقارير تحدثت عن إن البنك المركزي ربما قد يخفّض قيمة الصرف إلى 500 ريال، بعد أن حددها أمس الاثنين بـ548 ريالاً للدولار الأمريكي".

وعبر اليمنيون عن استيائهم الشديد من استمرار ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع الأساسية رغم التحسن الملحوظ للعملة المحلية".

ويحدد التجار سعر الصيرفة للسلع الأساسية بألف ريال للدولار، فيما قال أحد تجار الأدوية إن سعر الصيرفة محدد في بعض الشركات بـ1100 ريال للدولار، وهو ما يعني إن تلك الشركات تبيع السلع بأسعار مضاعفة.