محافظ حضرموت يحدد موعد وأماكن توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية

الخليج 365 - المكلا

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بأنه سيتم توزيع المواد الغذائية وفقا وبرنامج مبادرة السلطة المحلية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كاهل المواطنين في المحافظة، ابتداءا من بعد يوم غداً الخميس، في المديريات التي انجزت واستكملت توزيع البطائق التموينية.

وأكد محافظ حضرموت في تصريح لإذاعة المكلا، أن مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير استكملت صرف البطائق التموينية للمواطنين قبل الموعد المحدد للتوزيع بخمسة أيام.

ولفت المحافظ إلى أن باقي المديريات ستكمل خلال هذه الأيام صرف البطائق وسيتم التوزيع فيها في الموعد الذي تم تحديده في الخطة المزمنة للمبادرة في الـ25 من شهر نوفمبر الجاري.

ودعا اامحافظ البحسني، المواطنين إلى التعاون مع اللجان المختصة لإنجاح المهمة الوطنية النبيلة الهادفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.