الكشف عن تدمير التحالف منصة صواريخ حوثية في الحديدة

الخليج 365 - الحديدة كشف شهود عيان عن تدمير مقاتلات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن منصة صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي الايرانية الامامية . ونقل الصحفي بسيم الجناني عن الشهود أن قصف لطيران التحالف استهدف منصة إطلاق صواريخ في دير أبكر بمديرية القناوص شمال الحديدة. وأضاف الشهود أن الحوثيين قاموا بطرد الرعاة منذ الصباح الباكر ومنعهم الإقتراب من المنطقة وكانوا يقومون بتجهيز الصاروخ قبل أن يتم إستهدافه ظهر اليوم بغارتين من قبل الطيران وظلت أعمدة الدخان تتصاعد لساعات وعندما حاول المواطنين التجمع بعد القصف تم تفريقهم بالرصاص ومنعهم من الإقتراب.

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