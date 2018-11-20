‌‏الحديدة.. اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي

الخليج 365 - متابعات
تدور اشتباكات عنيفة بين قوات ألوية العمالقة ولقوات المشتركة من جهة، وميليشيات الحوثي في الحديدة من جهة أخرى، بشكل متقطع بين الحين والآخر في خطوط التماس في حي 7 يوليو ووسط شارع صنعاء وفي مدينة الصالح شمال شرق الحديدة.
وتأتي الاشتباكات بعد محاولة الميليشيات التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز القوات المشتركة في خطوط التماس التي سيطرت عليها قبل إقرار الهدنة غير المعلنة.
كما تقوم الميليشيات من حين إلى آخر بإطلاق قذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية والشوارع التي تقع حتى سيطرة الجيش، مستهدفة المنازل ومقرات الشركات والمصانع.
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