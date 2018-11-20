ولي العهد السعودي يتفقد الجيش بالمنطقة الشمالية ويطلع على الاستعداد القتالي

الخليج 365 - متابعاتقام ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، الثلاثاء، بزيارة لقاعدة الملك فيصل الجوية في المنطقة الشمالية.

وحسب وسائل إعلام سعودية، كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مركز العمليات بالقاعدة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع وعدد من كبار المسؤولين.

وترأس ولي العهد إيجازاً تم خلاله اطلاعه على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات، كما اطلع على أهم منجزات القاعدة الجوية لعام (1439هـ).

وفي نهاية الإيجاز قدم شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.