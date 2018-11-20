نائب الرئيس يعبر عن التقدير لخادم الحرمين لتأكيده على استمرار دعم اليمن

الخليج 365 - متابعات

عبر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهُ الله-, على تأكيده وقوف المملكة إلى جانب اليمن والشرعية.

وقال نائب الرئيس اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية " إن كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس شورى المملكة وتأكيده فيها على استمرار دعم اليمن ودعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث هو موقف أخوي صادق طالما عهده اليمنيون من أشقائهم في المملكة".

وأكد علي محسن أن هذه المواقف الأصيلة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده - حفظهما الله - وتأكيدهما المستمر للتصدي لعدوان الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتضحيات المملكة إلى جوار اليمنيين، ستظل محط تقدير واحترام القيادة السياسية اليمنية وعرفان أبناء الشعب اليمني كافة، وتجسد ما يجمع بلدينا وشعبينا من أواصر المحبة والإخاء.