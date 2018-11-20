شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. هذا ما حدث اليوم في ميدان السبعين وماذا قال عبدالملك الحوثي في خطابة الجديد "إعلان صادم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفل الآلاف من مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء.

وحضر الاحتفال رئيس مجلس النواب الموالي للمليشيات يحيى الراعي، ورئيس حكومة المليشيات (غير معترف بها) عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، وعدد من قيادات الحوثيين.

وقال زعيم المتمردين في كلمة بثتها قناة «المسيرة» المتحدثة باسم المليشيات، إنه من الضروري أن تكون هذه المناسبة «محطة تعبوية ضد "العدوان"، لأن العدو يستهدف وعي الشباب والشابات وأخلاقهم».

وأكد إن جماعته متمسكة بالقتال في حربها التي شنتها ضد اليمنيين، لكنه أكد «على الجهوزية للسلام العادل والمشرف متى ما توفرت المصداقية لما وصفه "تحالف العدوان".