شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. شركات الصرافة تعلن مساء اليوم الثلاثاء سعر جديد للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي آخر تحديث لأسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء (20 نوفمبر 2018) في كل من صنعاء وعدن. وهي كالتالي: الأسعار في صنعاء.. الدولار الأمريكي: شراء = 540 ريال يمني بيع = 570 ريال يمني الريال السعودي: شراء = 140 ريال يمني بيع = 150 ريال يمني الأسعار في عدن: الدولار الأمريكي: شراء = 535 ريال يمني بيع =560 ريال يمني الريال السعودي: شراء = 140 ريال يمني بيع = 148 ريال يمني

شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. شركات الصرافة تعلن مساء اليوم الثلاثاء سعر جديد للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي في عدن وصنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .