شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر يوتيوبر يمني الذي أختارته شركة يوتيوب العالمية ضمن 28 صانع محتوى للفيديو يعود إلى اليمن ويشرح سبب عودته.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد أشهر يوتيوبر يمني "عزالدين عارف" إلى اليمن، وظهر من على قناته المشهورة على اليوتيوب في مقطع حديث يشرح أسباب عودته من الخارج.

وعزالدين عارف أحمد عباس، من مدينة عدن، ومن مواليد مدينة صنعاء، اختارته شركة «يوتيوب» العالمية ضمن 28 صانع محتوى للفيديو من جميع أنحاء العالم، في إطار برنامج «صناع محتوى من أجل التغيير».

وقبل ذلك انتزع عز الدين لقب «يوتيوبر اليمن» على عشرات الشباب اليمني الناشط في «يوتيوب».



وقال "عزالدين عارف" في هذا الفيديو: جاوبت على اكثر سؤال وصلني منذ عودتي لليمن " ليش رجعت اليمن يا عزالدين " وهذا الفيديو يشرح جزء من الاجابة ,, في الفيديو هذا الخطة القادمة لنا كأقوى شلة يمنية يوتيوبية باذن الله نقدر نسوي اشياء عظيمة.

