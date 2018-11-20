محافظ في حكومة الفار هادي يتوعد بطرد الاحمر الصغير من ارض الجنوب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

اشارت مصادر اعلامية جنوبية، الى وجود توتر كبير في محافظة حضرموت بين عدد من القوى الموالية للعدوان السعودي، على خلفية الاموال المحصلة من منفذ الوديعة.

وكشف المصادر ان خلافا حادا نشب بين محافظ حضرموت المعين من الفار هادي ، اللواء فرج بن سالمين البحسني وبين هاشم الاحمر حول منفذ الوديعة.

وزعمت المصادر ان هاشم الاحمر هدد المحافظ البحسني بالاغتيال والتصفية الجسدية في حال اقترب من منفذ الوديعة.. فيما جاء رد البحسني بالتهديد ايضا بانتزاع المنفذ بالقوة، لافتا الى ان المنفذ حضرمي حسب وصفه.

كما هدد البحسني، الاحمر، بطرده من الجنوب مؤكدا انه لا يمكن للاحمر او غيره البقاء في مناطق واراضي غيرهم.

وتأتي هذه الخلافات وما شابه من توتر عقب اعتراض هاشم الأحمر على زيارة البحسني ‎قبل عدة أيام إلى منفذ الوديعة والعبر وذلك بحسب الرواية الجنوبية، في حين اكدت مصادر مقربة من هاشم الاحمر أن الخلاف يعود بعد تلقي الاخير انذارات من البحسني بسرعة تسليم المنفذ ومبالغ كبيرة من الاموال المحصلة عبر المنفذ.

وبحسب مصادر مقربة من الاحمر فإن البحسني كان قد وجه بتشكيل “قوة عسكرية” لاستلام منفذ الوديعة وجعله ضمن مهام ما يعرف بالنخبة الحضرمية.