شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الرئيس الأمريكي يفجر مفاجأة صادمة لولي العهد السعودي بتصريحات طارئة حول مقتل " خاشقجي " ويعلن عن موقف بلادة من المملكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الرئيس الأمريكي " دونالد ترمب " أن ولي العهد السعودي " محمد بن سلمان " قد يكون على علم مسبق باغتيال الصحفي السعودي البارز " جمال خاشقجي ". وقال ترمب " من المحتمل جدا أن ولي العهد السعودي كان على علم بجريمة قتل خاشقجي ". وكشف البيت الأبيض عن تفاصيل كثيرة عن جريمة قتل خاشقجي اصبجت لدىه بعد عملية تقصي وبحث مكثفة . واعتبر البيت الأبيض انه في كل الأحوال علاقتنا هي مع المملكة العربية السعودية".

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الرئيس الأمريكي يفجر مفاجأة صادمة لولي العهد السعودي بتصريحات طارئة حول مقتل " خاشقجي " ويعلن عن موقف بلادة من المملكة ! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .