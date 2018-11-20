شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع بتوجيهات عاجلة لوزير الخارجية بخصوص مفاوضات وقف الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قيادة وزارة الخارجية على أهمية إعداد الرؤى والتصورات الآنية والمستقبلية، لمواكبة جملة التطورات والتحولات والمستجدات على الساحة الوطنية، والمتصلة بطبيعة الأوضاع والمتغيرات في إطار مساعي السلام التي يتطلع إليها شعبنا، والمرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. ووجه فخامة الرئيس خلال استقباله مساء اليوم بمقر إقامته بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية خالد اليماني بأهمية اضطلاع قيادة الوزارة وأجهزتها المختلفة بالمهام المناطة بها لمواكبة الواقع ومستجداته المتوالية للتأكيد على جهود وفاعلية الدبلوماسية اليمنية التي تواجه ملفات صعبة ومعقدة وفي ظروف استثنائية. من جانبه اطلع الوزير اليماني فخامة الرئيس على جملة المستجدات والمهام والملفات التي تقوم الوزارة وتعكف على إنجازها والمتضمنة جوهر السياسة الخارجية اليمنية المستندة على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والمتسقة مع تطلعات شعبنا اليمني. كما اطلع فخامته على جهود السلام ونتائج التواصل واللقاءات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وقد وجه فخامة الرئيس وزير الخارجية بالتعاطي البناء مع كل جهود السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث والهادفة لإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه واستعادة الدولة ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير الجمهورية اليمنية في واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك.

