شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بنت محافظة الحديدة وأبيات شعرية جميلة ورائعة ومضحكة جداً عن القات باللهجة التهامية نالت إعجاب وتصفيق الحاضرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقطع فيديو لبنت من محافظة الحديدة تلقي أبيات شعرية باللهجة التهامية رائعة جداً وسط تصفيق وإستحسان الحاضرين في حفل تخرج لدفعة من احدى الجامعات بمحافظة الحديدة. والقت شابة من محافظة الحديدة وباللهجة التهامية الرائعة أبيات شعرية عن القات، وسط إعجاب كبير وحماسي للحاضرين في قاعة التخرج.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بنت محافظة الحديدة وأبيات شعرية جميلة ورائعة ومضحكة جداً عن القات باللهجة التهامية نالت إعجاب وتصفيق الحاضرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .