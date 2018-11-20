نائب الرئيس يهاتف محافظ حضرموت ويطلع على أوضاع المحافظة

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للاطلاع على الأوضاع في المحافظة وجهود تثبيت الأمن والاستقرار في حضرموت.

واستمع نائب الرئيس إلى المستجدات ومختلف القضايا المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وتقديم محافظة حضرموت كنموذجٍ متميز للمحافظات التي تتواجد فيها الدولة، مشيداً بجهود السلطة المحلية وقيادتها ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وتكاتف وتعاون أبناء المحافظة.

كما ثمن خلال الاتصال دعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية ومساندة الإمارات ومساندتهم لجهود البناء والتنمية وبسط الأمن والاستقرار.

وأكد نائب رئيس الجمهورية اهتمام القيادة السياسية، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، بمحافظة حضرموت وتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة بما يؤسس لدولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم ومنها إقليم حضرموت.

من جانبه أطلع محافظ حضرموت نائب الرئيس على المستجدات والجهود المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، مؤكداً استمرار الجهود وتفاني مؤسسات الدولة للقيام بواجبها والتفاف وتعاون أبناء المحافظة.