وجه محافظ تعز الدكتور أمين محمود، بتوفير العناية اللازمة والخدمات الطبية المتكاملة، لرئيس الجامعة محمد الشعيبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المحافظ برئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي للإطمئنان على صحته. كما قام محافظ تعز بتوجيه قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة لمتابعة الإجراءات الأمنية لتتبع الجناة والقبض عليهم. وشدد المحافظ على عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار المحافظة. وكان رئيس جامعة تعز أصيب جراء محاولة اغتيال جبانة في وسط تعز واستشهد مرافقه الشخصي.

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يوجه بتوفير العناية اللازمة لرئيس الجامعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .