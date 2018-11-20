محافظ تعز يوجه بسرعة القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الجامعة

وجه محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود الأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة القاء القبض على المتهمين الذين قاموا بمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تعرض الدكتور الشعيبي بعد ظهر اليوم لإطلاق نار في عملية استهداف مباشر من قبل مسلحين ما أسفر عن مقتل أحد مرافقيه وإصابته بطلقتين نارية في الفخذ والساق أثناء ماكان يستقل سيارته بعد خروجه من الجامعة وفي طريقه للعوده إلى منزله في منطقة وادي القاضي.

وذكر مكتب إعلام المحافظة، أنه "تم إسعاف الدكتور الشعيبي إلى أحد مستشفيات المدينة، وإخضاعه لعملية جراحية".