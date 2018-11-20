البنك المركزي يقر تعديل جديد على سعر الدولار مقابل الريال اليمني.. وثيقة

أقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تعديل جديد على الدولار الامريكي مقابل العملة الوطنية للبلاد (الريال اليمني). وقد وجه محافظ البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والاسلامية العاملة في كافة محافظات الجمهورية، باعتمد تعديل سعر المصارفة 500 للدولار الواحد، بدلاً عن 548 ريالاً. وذلك لتغطية الاعتمادات المستندية المغطاة من الوديعة السعودية للمواد الاساسية من الدفعة الثامنة ابتداء من يوم غدا الاربعاء الموافق 2018/11/21م. الجدير بالذكر ان سعر الدولار شهد تراجعا كبيرا بعد ان بلغ الشهر الماضي 800 ريال يمني للدولار الواحد.

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