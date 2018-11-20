تعز.. «التحالف السياسي» يدين محاولات النيل من مؤسستي الجيش والأمن

تعز - الخليج 365

أكدت أحزاب التحالف السياسي بمحافظة تعز ، وسط اليمن ، أمس الاثنين ، رفضها لأعمال وأنشطة ما يسمى «الهيئة المجتمعية لأبناء الحجرية وصبر» ، في إشارة للتظاهرة المسلحة التي نضمتها ، الخميس الفائت ، بمدينة التربة والمسراخ ، جنوبي تعز .

وفي البيان الصادر عن اجتماعها الدوري ، لفتت أحزاب التحالف أن ، هذه الهيئة كيان غير ذي صفة سياسية وقانونية ، مثمنة في الوقت ذاته دور أبناء الحجرية أحزاب وشخصيات ، على وعيهم الجمعي في توحيد الصف والجبهة الداخلية ، وإفشال كل ما من شأنه استهداف مشروع الدولة.

كما أدان البيان محاولات النيل من المؤسسة العسكرية والأمنية بالمحافظة ، وما تعرض له قادتها من محاولات اغتيال أثمة.

ويضم التحالف السياسي بمحافظة تعز ، كافة الأحزاب السياسية على الساحة اليمنية ، ويتولى رئاسة دورته الحالية وكيل المحافظة رئيس المؤتمر الشعبي العام بتعز عارف جامل .

(نص بيان )

وقفت أحزاب التحالف السياسي في اجتماعها الأسبوعي اليوم الإثنين الموافق 19/١١/٢٠١٨

برئاسة وكيل المحافظه رئيس المؤتمر الشعبي العام بتعز الشيخ عارف جامل أمام مجمل قضايا المحافظه وناقشت الأوضاع والقضايا الراهنة والطرق الكفيلة بوحدة تعز سلطه وأحزاب وجيشا للتوجه نحو التحرير وتثبيت الأمن وتفعيل مؤسسات الدوله ومواجهة تحديات المرحله الراهنة

وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات وقرارات لتحسين أداء التحالف السياسي وتطوير اليه العمل ولوائحه الداخليه وفي الاجتماع أكد التحالف علي العمل لكل من ماشأنه توحيد الجبهة الداخليه وترسيخ الحالة الامنية وتقوية الجبهات مشيدا بإتفاق الخيامي والذي حضره قادة السلطة المحلية ممثله بوكلاء المحافظه وقيادة المحور والألويه العسكريه والأمنية

داعيا الجميع الي تغليب المصلحه العامه والإحتشاد نحو إستكمال التحرير

كما يبارك التحالف السياسي الإتفاق الأخير والمنبثق عن اتفاق الخيامي والذي حضره وكيل المحافظه الاستاذ محمد عبدالعزيزالصنوي وقادة الألوية العسكرية اللواء 35 مدرع واللواء و17مشاه والمتعلق بتسليم جميع النقاط التي يتواجد فيها اللواء 35 لقوات الأمن الخاص استنادا لقرار اللجنه الامنيه ويدعوا التحالف لإستكمال تنفيذ بقيه بنود اتفاق الخيامي

كما رفضت أحزاب التحالف السياسي في اجتماعها اليوم أعمال وأنشطة مايسمى الهيئه المجتمعية لأبناء الحجريه وصبر باعتبارها غير ذي صفه سياسية أو قانونيه مثمنين دور أبناء الحجريه أحزابا وشخصيات اجتماعيه علي وعيهم في توحيد الصف والجبهة الداخليه وإفشال كل من ماشانه استهداف مشروع الدوله دوله اليمن الاتحادي

كما ادانت أحزاب التحالف السياسي كل الأحداث المؤسفه التي تحاول النيل من قيادات الجيش الوطني والمؤسسة العسكريه بالمحافظه وماتعرض له قادة الألوية من محاولات اغتيال

كما يطالب التحالف الجهات المعنية بسرعه التحقيق بتلك الأعمال الإجرامية وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والتوضيخ للرأي العام عن نتائج التحقيقات

صادر عن

أحزاب التحالف السياسي

بتعز

الاثنين ١٩ /١١/ ٢٠١٨م