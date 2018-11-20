شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات طارق صالح تتسلم مهمة عسكرية في محافظة جديدة إستراتيجية وسط اليمن “الأسم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء عن تسليم قوات العقيد طارق صالح الحرس الجمهوري سابقا مهمة عسكرية لتحرير محافظة جديدة هامة وسط اليمن. وذكرت المصادر” أن قوات العميد طارق صالح تسلمت رسميا معركة تحرير محافظة إب وسط البلاد من ميلشيا الحوثي الانقلابية، والتقدم صوب ما تبقى من محافظة تعز”. وأضافت المصادر” أن المهمة الموكلة إلى قوات طارق صالح، ستمتد إلى مناطق وأجزاء واسعة من محافظة ذمار، منها إلى إحكام السيطرة وقطع كافة خطوط إمداد ميلشيا الحوثي الانقلابية التي تربط بين أهم المحافظات (شمال غرب – جنوب وسط). وأوضحت المصادر” أن هذه المهمة الجديدة هي إلى جانب اشتراك قواته في استكمال تحرير مدينة الحديدة التي تشهد أعنف المواجهات في الأثناء”.

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