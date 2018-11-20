شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:البنك المركزي يفاجئ الجميع ويعلن رسمياً اليوم سعر جديد ومنخفض للدولار ..شاهد كم قيمة الريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء تعديل سعر الصرف. وعدل المركزي سعر الصرف ليكون 500 ريالا للدولار الواحد بدءا من غد الأربعاء، بحسب الوثيقة التي نشرها "بويمن". وكان المركزي قد أقر سابقا سعر الصرف ليكون 548 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد.



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:البنك المركزي يفاجئ الجميع ويعلن رسمياً اليوم سعر جديد ومنخفض للدولار ..شاهد كم قيمة الريال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .