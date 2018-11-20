بقيمة 565 الف دولار.. محافظ "مأرب" يسلم صندوق النظافة والدفاع المدني آليات ومعدات

سلّم محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، اليوم، صندوق النظافة والتحسين والدفاع المدني بالمحافظة آليات ومعدات نظافة ودفاع مدني مقدمة دعما من السلطة المحلية بكلفة اجمالية قدرها 565 الف دولار.

وتشمل الاليات المسلمة للصندوق كناستي شوارع وثلاث ضغاطات نفايات صلبة وثلاثة شفاطات مجاري بكلفة 355 الف دولار الى جانب تسلم الدفاع المدني ثلاثة سيارات اطفاء بكلفة 210 الف دولار.

وخلال عملية التسليم اكد المحافظ العرادة ان هذه الاليات والمعدات المسلمة لصندوق النظافة تاتي تلبية للاحتياج المتزايد لاعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة لمدينة مأرب والمدن الرئيسية المزدحمة بالسكان في ظل التزايد الكبير للسكان والازدحام السكاني في عاصمة المحافظة التي استقبلت موجات كبيرة من النازحين والمهجرين وما زالت تستقبل من مختلف المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية الى جانب تزايد الانشطة التجارية والاستثمارية في المحافظة وتوسع احياء المدنية السكنية بشكل غير مسبوق.

واشار المحافظ العراده الى ان السلطة المحلية تسعى الى تعزيز قدرات كافة المؤسسات لأداء عملها في أكمل وجه وفي مقدمتها صندوق النظافة والتحسين، من أجل الحفاظ على البيئة ونظافة المدينة والذي ينعكس في صحة وسلامة المجتمع، الى جانب تعزيز حماية المجتمع من الحرائق ورفد قدرات ادارة الدفاع المدني بشرطة المحافظة باليات الاطفاء المناسبة والحديثة والذي كانت تفتقر اليه المحافظة وخاصة مع الانشطة التجارية الواسعة التي تشهدها المحافظة وضرورة حمايتها من الحرائق.

وحث المحافظ صندوق النظافة بمضاعفة الجهود من اجل تحسين ونظافة كافة احياء عاصمة المحافظة وشوراعها والمدن القريبة ذات الكثافة السكانية كون النظافة سلوك ومظهر حضاري ينبع من الجوهر وينعكس على الشكل.

ودعا المجتمع المحلي وكافة المواطنين بالتعاون مع عمال النظافة والالتزام بنظافة شوارعهم واحيائهم واخراج مخلفاتهم الى الاماكن المخصصة لهم وفي الاوقات المحددة.