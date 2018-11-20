الوكيل كلشات: استكمال التجهيزات الخاصة بالمهرجان الدولي الأول للشطرنج بالمهرة

أكد وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات، استكمال الترتيبات والاستعدادات للمهرجان الدولي الأول للشطرنج ، الذي ستنطلق فعالياته الخميس بمشاركة ( 150) لاعبا من بلادنا وعدة دولٍ عربية.

وتفقد الوكيل اليم، الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الغيظة واطلع على الجاهزية الفنية للصالة، مستمعا من مدير عام مكتب الشباب والرياضة محمد سويلم إلى طبيعة الترتيبات التي تم اتخاذها استعدادا للبطولة.

وأوضح الوكيل حرص السلطة المحلية على نجاح البطولة، في ظل الأجواء الآمنة التي تشهدها المحافظة.