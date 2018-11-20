عدن تحتفل باليوم العالمي للطفل بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي .. فيديو وصور

إحتفلت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للطفل، بتكريم 100 طفل من مختلف فئات المجتمع، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

وفي الفعالية التي نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، أكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، المهندس سعيد آل علي، أن دعم هذه الفعالية يأتي في إطار إهتمام بلاده بالطفل وهو امتداد لنهج القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .

واشار إلى أن المناسبة أتت بالتزامن مع الذكرى المئوية لعام زايد 2018، وتحقيقا لتوجيهات قيادة بلاده .. مضيفاً أن الهلال الأحمر الإماراتي يحرص على مشاركة الأطفال في عدن هذا اللقاء الودي التكريمي الهادف .

وأكد إن الهلال الأحمر الاماراتي يسعى دائما إلى منح الأطفال الأولوية في العناية والدعم في سبيل ادخال الفرحة الى نفوسهم ورسم البسمة على محياهم هم وأسرهم .. مضيفاً أن الاحتفال بهذا اليوم يذكر البشرية بحقوق الطفل، ويشجّع العالم على إحترام مكانته ومساعدته في إيجاد المعالجات لمشاكله .

وأوضح أن سبب اختيار 100 طفل لتكريمهم جاء تزامناً مع مئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي كان أكثر إنسانية مع الصغار كما هم أولاده من بعده.

والقيت في الحفل كلمات من وكيل أول محافظة عدن، نصر شاذلي، ومدير عام مكتب التربية والتعليم في عدن، الدكتور، محمد الرقيبي أشادت بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في دعم مثل هذه الإحتفالات والمشاريع التي تخدم الأطفال .

تخلل الحفل تكريم الهلال الإماراتي مائة طفل من مختلف الفئات في عدن ، وانطلقت صباح اليوم توزيع هدايا للمئات من أطفال في عموم رياض عدن، وعدد من الفقرات الإبداعية والفنية قدمها عدد من الأطفال الموهوبين .