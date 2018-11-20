رئيس الحكومة يبحث آخر المستجدات وتطبيع الأوضاع في محافظة لحج

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي ومدراء مكاتب الوزارات في المحافظة.

كرس اللقاء لبحث آخر المستجدات وتطبيع الأوضاع في محافظة لحج ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية، ومعالجة السلبيات.

وفي الاجتماع أكد رئيس الوزراء ان على السلطة المحلية في المحافظة العمل على تفعيل الخدمات للمواطنين، وفق خطة العمل التي وضعتها الحكومة خلال المرحلة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي .

وشدد على ضرورة عمل أجهزة الدولة بالطاقة القصوى، لما من شأنه أن ينعكس ذلك في تطبيع الأوضاع في كافة المجالات، وإعادة ثقة المواطن بسلطة الدولة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

وأشاد الدكتور معين بالجهود التي تبذلها المحافظة والجهات الأمنية بمحافظة لحج في محاربة وضبط الخلايا الإرهابية، التي فشلت أمام الحس الأمني المرتفع، والوعي الذي يتحلى به أبناء لحج في المحافظة على المصلحة العامة والخاصة.

وأكد على إن الحكومة ستعمل جاهدة لدعم السلطات المحلية في تحريك المشاريع الطارئة والخدمية والشروع في تأسيس البنية التحتية لتطبيع الأوضاع في المحافظة، وإعادة العمل في المرافق الإرادية للحكومة.

وقدم محافظ محافظة لحج، شكره لاهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء، في تذليل الصعوبات التي تواجهها المحافظة وفِي مقدمتها مشاريع إعادة بناء البنية التحتية، واستكمال بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها مليشيا الحوثي في حربها على الدولة.

وثمن المحافظ تجاوب الحكومة مع احتياجات أبناء محافظة لحج للمشاريع الاستراتيجية والأساسية في المحافظة.