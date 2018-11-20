شطارة: لن يعود الجنوب بالكرنفالات والمهرجانات بل بهذا

عدن - الخليج 365
قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، اليوم الثلاثاء، " لن يعود الجنوب بالكرنفالات والمهرجانات والانفاق غير المبرر".
وأضاف شطارة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بل بعمل سياسي ممنهج يقوم على إحتواء الداخل بمصالحة حقيقية وشفافة".
وزاد "وقطع الطريق على أي طرف يستمد قوته من تمزقنا،ونشاط خارجي سياسي رفيع وعلاقات واسعة داخل مؤسسات ودوائرصنع القرار،ورفع الصوت الجنوبي عاليا".
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