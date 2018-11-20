باعوم يناقش مع منظمة الصحة خطط تطوير القطاع الصحي

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، ممثل منظمة الصحة العالمية لدی بلادنا الدكتور الطاف ميساني.

جرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وما تقدمه منظمة الصحة من دعم للقطاع الصحي، وما يمكن تقديمه لتحسين الخدمات الصحية، التي تعد المنظمة شريكا فاعلا واساسيا في تقديم المساعدات وفي مقدمتها اللقاحات وتنفيذ حملات التحصين المختلفة بالاضافة الی العمل الاغاثي واخرها ما قدمته المنظمة للمواطنين بالمحافظات التي تعرضت لاعصار لبان).

وناقش وزير الصحة مع المسؤل الاممي جملة من المشاريع والاحتياجات التي يجب التدخل المباشر فيها من قبل منظمة الصحة والمتضمنه تجهيز قسم الطوارئ والعمليات والمختبر ات المركزية بهيئة مستشفى الجمهورية بالإضافة إلى توفير جهازي للاشعه في عدن وصنعاء واخر للرنيين والاشعه المقطعية.

ودعا الوزير الى تفعيل مكاتب منظمة الصحة بمراكز الأقاليم وتحديداً في عدن وحضرموت والحديدة ومأرب من أجل الاشراف المباشر على إيصال المساعدات التي تحتكرها المليشيا الحوثية على مناطق سيطرتها مما يعرض بعض العلاجات الى التلف.

بدوره اوضح ممثل منظمة الصحة، بان المنظمة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وكلاء وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، والدكتور أحلام الكمال.