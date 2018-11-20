شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الحوثيون يفقدون السيطرة على مدينة الحديدة والمشتركة تنجح في تخطي أهم الدفاعات والحواجز إلى الميناء ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشتعل المواجهات اليوم الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات تابعة للتحالف العربي من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مدينة الحديدة شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لــ “بوابتي” إن مواجهات عنيفة متواصلة في عدة أحياء وشوارع مدينة الحديدة، يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”.



وأضافت المصادر” أن المواجهات امتدت مساء اليوم إلى وسط حي 7 يوليو، وأجزاء من مدينة الصالح، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من اجتياز عدة تحصينات الميلشيا في هذه الأماكن”.

وذكرت المصادر” أن قوات الجيش الوطني تهاجم في الأثناء تمركز ميلشيا الحوثي الانقلابية من اتجاه شارع التسعين صوب خط الشام الدولي لغرض قطع آخر خط إمداد للميلشيا القادم من حرض”.

ولفتت المصادر إلى ” أن مواجهات عنيفة مماثلة من اتجاه شارع صنعاء وبمحاذاة 7 يوليو وعلى بعد أربعة كيلو تقريبا من عمق الميناء الدولي، حيث يتبادل الطرفين القصف المدفعي”.

إلى ذلك أكد سكان محليون يقطنون في محيط الميناء لـ “بوابتي” ” إنهم يسمعون بشكل شديد وقريب أصوات مواجهات عنيفة، وإطلاق نار بمختلف أنواع الأسلحة”.

وأوضح السكان” أن أصوات النيران قريبة جدا، وشديدة خصوصا من اتجاه حي 7 يوليو ومن وسط المدينة أيضا”.

في حين أفادت مصادر عسكرية ” أن ميلشيا الحوثي الانقلابية خلال الــ 24 الساعة الماضية فقدت سيطرتها وتحكمها بأهم دفاعاتها وتحصيناتها في عدة أماكن بمدينة الحديدة”.

وتشير المصادر إلى ” أن محاولات ميلشيا الحوثي الانقلابية في استعادة التمركز والحفاظ على مداخل قواتها فشلت، وأن القوات المشتركة تواصل دفع تعزيزاتها العسكرية للتوغل إلى عمق المدينة، وقطع آخر خط إمداد رئيسي للميلشيا القادم من مدينة حرض”.