شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبدالله صالح قبل وفاته: هذا هو الوزير الوحيد الذي قابلني ولم يطلب شيء لنفسه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي عارف ابو حاتم في منشور على حائطه بتويتر انه ‏مرةً قال علي عبدالله صالح الدكتور صالح باصرة هو المسئول الوحيد الذي كلما قابلني لا يطلب شيء لنفسه بل للمؤسسة التي يديرها!! وتابع قائلا اليوم رحل أستاذ التاريخ ورجل النزاهة والقوة والادارة.. كان مستأجراً بجواري في صنعاء وهو الوزير ورئيس الجامعة.

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