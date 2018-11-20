السيد الحوثي يجدد تمسك اليمنيين بحقهم في الدفاع عن انفسهم وارضهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي أن الشعب اليمني متمسك بحق الدفاع عن النفس والارض في وجه العدوان الأمريكي السعودي ومتمسك بحقه في الحرية والاستقلال على أساس الهوية الإيمانية.

واوضح قائد حركة أنصار الله ان المرحلة التي يمر بها اليمن من التصدي للعدوان هي مرحلة مهمة وفاصلة.

وقال في كلمته التي ألقاها عصر اليوم في الاحتفال الجماهيري الكبير الذي اقيم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وذمار وصعدة وتعز والجوف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه واله أفضل الصلاة وأزكى التسليم” إن المرحلة التي نمر بها من التصدي للعدوان هي مرحلة مهمة وفاصلة، فنحن نواجه عدواناً ظالماً يستهدف كرامتنا وهويتنا وانتمائنا”.

وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف محطة تعبوية إيمانية تصل بالانسان الى “الخير والنصر والظفر هو عاقبة الصبر على المعاناة في سبيل الله والتحرر من سيطرة الطاغوت والاستكبار”.

وخاطب السيد الحوثي الشباب اليمني قائلاً ” أنتم ذخر الأمة، والعدو يستهدفكم بإيمانكم ووعيكم وشرفكم وأخلاقكم كما يستهدفكم بالأسلحة والصواريخ، كونوا عند مستوى الأمل بالتمسك بهويتكم والتثبت بثقافة القرآن الكريم والتحصن بالوعي العالي

وحذر الشباب والشابات من كل الظلاميين من التكفير المتبعين لأمريكا وعملائها، ومن الإباحيين الفاسدين الذين يسعون لضرب قيمكم كي يسيطروا عليكم.

وأشار السيد عبدالملك إلى أن طريق النفاق يجعل الأمة بكل طاقاتها وثرواتها مجرد رصيدٍ إضافي يعزز سيطرة أمريكا ونفوذها على المستوى العالمي.

وأدان زعيم جماعة أنصار الله كل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو الإسرائيلي.. مؤكداً تمسك الشعب اليمني بقضايا أمته الكبرى والوقوف الى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني.