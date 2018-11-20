الوكيل المخلافي يفتتح مبنى مكتب المالية بـ"تعز" بعد ترميمه وإعادة تأهيله 

افتتح وكيل اول محاقظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم، مبنى مكتب المالية بالمحافظة؛ بعد ترميمه واعادة تأهيله، في اطار تطبيع الحياة، وتفعيل المؤسسات، والمرافق المختلفة التي تضررت جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

واشار المخلافي الى ان عملية اعادة تفعيل المؤسسات والمرافق مستمرة وفق الخطة التي اقرتها المحافظة، بتوحيه من محافظ المحافظة..لافتا الى ان هناك العديد من المرافق شارف العمل فيها على الانتهاء وسيتم افتتاحها خلال الايام القادمة.

وحث الوكيل المخلافي، على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ومواجهة كافة التحديات وتجاوز كل ما من شأنه عرقلة مسيرة التحرير والتطبيع والعمل على تحسين مستوى الايرادات وتحصيلها وفق الانظمة والقوانين.

من جهته اشار مدير عام مكتب المالية الدكتور محمد عبد الرحمن السامعي، الى ان افتتاح المبنى يهدف الى استقرار العمل وتفعيل اعمال الرقابة وتسهيل وانجاز المعاملات اضافة الى الارتقاء بمستوى الاداء.