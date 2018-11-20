عسكر يكشف عن حالات الكوليرا بأربع محافظات ويعلق على احتفال المليشيا بالمولد

كشف وزير حقوق الإنسان بحكومة الشرعية، محمد عسكر، اليوم الثلاثاء، عن حالات الكوليرا في صنعاء وبعض المحافظات.

وقال عسكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وفاة تسع حالات بمرض الكوليرا، وتسجيل 31832 حالة اشتباه خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني في صنعاء وعدد من المحافظات"

وتابع "وحسب تقارير الرصد فان "ثلاث حالات توفيت في ذمار وثلاث حالات أخرى في حجة وثلاث حالات في محافظة عمران".

وأضاف عدد الحالات المسجلة في مديرية السبعين بلغ 33 حالة و40 حالة اشتباه في مديرية الصافية وفي بني الحارث42 حالة، في مديرية آزال 24 حالة، وفي مديرية الثورة 20 حالة وفي مديرية معين 41 حالة وفي صنعاء القديمة 18، وفي مديرية شعوب 34 وفي مديرية الوحدة 12 حالةو13 حالة بمديرية التحرير"

وفي موضوع آخر قال الوزير "مليشيا الحوثي يدمرون المنازل، يشردون النساء، يذبحون الطفوله، يسلبون المال العام، يلغمون المدارس، والمساجد، ورياض الاطفال، أياديهم ملطخة بالانتهاكات الانسانيه، ولا يكترثون،دنسوا كل شي، ثم ياتون ليحتفلوا بالمولد النبوي الشريف".