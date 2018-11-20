الميسري يشدد على التخطيط بذل مزيداً من الجهود لإستقطاب المنظمات الدولية

شدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، احمد الميسري، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بذل مزيداً من الجهود من أجل إستقطاب المنظمات الدولية المانحة والصناديق العربية لدعم وتمويل المشاريع التنموية المرتبطة بحياة المواطنين في المناطق المحررة .

واشاد الميسري خلال لقاءه، اليوم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، بجهود الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة والصناديق العربية للقيام بدورها في دعم وتمويل المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة وجهودها بالتنسيق مع الصناديق العربية المانحة لتنفيذ المشاريع المتعثرة .

ونوه بحرصها على تأهيل الكوادر المتخصصة والقادرة على القيام بحجم المهام الوطنية العظيمة في استقطابها للمنظمات والصناديق المانحة والاستفادة من دعمها والمنح المقدمة من قبلها لخدمة الوطن ومصلحة المواطنين.

من جانبه أطلع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ، الوزير الميسري على الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط في سبيل القيام بتأدية عملها والصعوبات التي تواجهها الوزارة..معبرا عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحرصه المستمر لأعمال وأنشطة وزارة التخطيط والتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز أدوارها في القيام بمهامها على أكمل وجه .