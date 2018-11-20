البحسني يبعث برقية عزاء ومواساة لأسرة فقيد الوطن "صالح علي باصرة"

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة باسمه شخصياً وباسم قيادة السلطة المحلية بحضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت ولأبناء وأسرة وذوي الفقيد صالح علي باصرة.. جاء فيها ما يلي :

“ فجعت قيادة السلطة المحلية محافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وجميع أبناء حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء وهضبة داخل الوطن وخارجه بنبأ وفاة الشخصية السياسية والأكاديمية البروفيسور صالح علي باصرة بعد حياة حافلة بالنشاط والعطاء السياسي والأكاديمي والمجتمعي.

ويعتبر رحيل الفقيد الكبير باصرة خسارة فادحة وكبيرة ليس على أسرته فحسب ولكن كل أبناء حضرموت والوطن عموماً وخسارة كبيرة للوسط الأكاديمي لما مثله الفقيد من موقف خلال حياته والذي عكس وبما لا يدع مجالا للشك بانه إلى جانب قدراته السياسية والأكاديمية كان ذو تأثير مجتمعي كبير حظي بتقدير كل من عايشوه وعرفوه وكل من سمع عنه.

أسهم طوال حياته وانشغل بالقضية الوطنية وهموم أبناء وطنه، كان رحمه الله كتله من النشاط والحيوية والثبات في المواقف ويقدم الاقتراحات بالحلول لكل المشكلات التي كان يعاني منها الوطن، وظل لك الانسان المتواضع والمحب لوطنه والغيور على مصالحه.

الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة كان رحمه الله واحد من رموز حضرموت الذين يعتد بهم ورمز من رموز الوطن الي يشار به بالبنان، شجاع، مقدام.. كان الصارحه والكاشفة وقول كلمة الصدق شعاره الذي لا يحيد عنه أبداً.

عاش حياته الانسان البسيط في مختلف المراحل وفي مختلف المناصب التي تبوأها أكاديمية كانت ام حكومية وكان قائداً ناجحاً لكافة المناصب التي ادارها وتحمل مسؤوليتها ومؤرخاً بارزاً ومعلماً يقتدى به.

وأننا في قيادة السلطة المحلية حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية إذ نتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء واسرة العقيد الكبير البروفيسور صالح علي باصرة فانا في ذات الوقت نعزي أنفسنا وكل أبناء وطننا بهذا المصاب الجلل سائلين المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون .”

اللواء الركن

فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية