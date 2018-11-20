هيئة رعاية أسر الشهداء تناقش التحضيرات اللازمة للعام القادم

نظمت في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، اليوم، لقاء تشاورياً لمناقشة التحضيرات اللازمة للعام المالي الجديد 2019م ، وطرق تعزيز العلاقة بين فروع مكاتب الهيئة وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة .
وتناول اللقاء بحسب وكالة سبأ، استكمال صرف الكروت الجديدة للمشمولين بالرعاية كل في اطار محافظته وفقا للضوابط التي تناولتها الاستمارات الخاصة بالكروت الجديدة .
واشاد مدير الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية أحمد قاسم عبدالله بالجهود المبذولة من قبل مدراء عموم فروع مكاتب الهيئة العامة في المحافظات المحررة ، في عملية الحصر للشهداء والجرحى المرفوعة اليها من قبل قيادات السلطات المحلية والقيادات الميدانية ، وتوثيق كل البيانات المطلوبة من اسر الشهداء والجرحى والاهتمام بهم ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي .
حضر اللقاء وكيل الهيئة العامة لقطاع الرعاية والتوثيق معمر ناصر القفيش .
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