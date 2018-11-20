مأرب تستعد للاحتفال بالذكرى الـ 51 لعيد الجلاء 30 نوفمبر

أقرت لجنة الاحتفالات بمحافظة مأرب في اجتماعها ،اليوم ،برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطمي،البرنامج الاحتفالي بالذكرى الـ 51 لعيد الجلاء ورحيل اخر جندي بريطاني من جنوب الوطن في العام 1967م.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبـ" على إقامة العديد من الفعاليات الفكرية والثقافية والمهرجانات الشبابية والرياضية والعسكرية احتفاءاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب اليمنيين.

وخلال الاجتماع اكد الوكيل الفاطمي على اهمية الاعداد الجيد للفعاليات والاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة التي رفع فيها العلم اليمني بالوانه الاحمر والابيض والاسود لاول مرة..مؤكدا ان الشعب اليمني الذي نال استقلاله وتحرر من الامامة الكهنوتية والاستعمار البغيض سيفشل احلام المليشيا الانقلابية.