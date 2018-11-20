شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يوجه بسرعة القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال الشعيبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود الأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة القاء القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي .

وتعرض الدكتور الشعيبي بعد ظهر اليوم لإطلاق نار في عملية استهداف مباشر من قبل مسلحين ما اسفر عن مقتل أحد مرافقيه وإصابته بطلقتين نارية في الفخذ والساق اثناء ماكان يستقل سيارته بعد خروجه من الجامعة وفي طريقه للعوده إلى منزله في منطقة وادي القاضي .

هذا وتم اسعاف الدكتور الشعيبي إلى أحد مستشفيات المدينة، وإخضاعه لعملية جراحية .