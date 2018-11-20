شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : "الخليج 365" ينشر أول صورة لرئيس جامعة تعز من داخل المستشفى ....ننفرد بنشر تفاصيل الجريمة ومعرفة قيادي كبير بالسلطة المحلية بالجناة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض رئيس جامعة تعزالدكتور محمد الشعيبي بعد ظهر اليوم لمحاولة اغتيال من قبل عناصر مسلحة معروفة لدى قيادي كبير في السلطة المحلية

وقال مصدر محلي لليمن السعيد ان عصابة مسلحة تستقل باص اعترضت طريق الدكتور الشعيبي في منطقة وادي القاضي وباشرت باطلاق النار على سيارته ما ادى الى اصابته ومقتل مرافقه

واشار المصدر الى ان الشعيبي اصيب بطلقتين نارية في الفخذ والساق اثناء ماكان يستقل سيارته بعد خروجه من الجامعة وفي طريقه للعوده إلى منزله في منطقة وادي القاضي .

هذا وتم اسعاف الدكتور الشعيبي إلى أحد مستشفيات المدينة، وإخضاعه لعملية جراحية .