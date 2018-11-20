شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مفاجأة للحوثيين ..هذا ما ينتظرهم في صنعاء بعد تحركات سرية وغير مسبوقة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو رئاسة المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، عبدالكريم ثعيل، إن المقاومة تحشد أبناء القبائل لطرد ميليشيات الحوثي الانقلابية من صنعاء، مشيرا إلى دور المقاومة في تحقيق مزيد من الدعم الشعبي لقوات الشرعية لإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة التي ينشدها الشعب اليمني. أكد ثعيل، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «الوطن» السعودية على، أهمية دور المقاومة بصنعاء في حشد المشايخ وأبناء القبائل لتحقيق مزيد من الدعم الشعبي لقوات الشرعية سياسيا واجتماعيا وإعلاميا وإغاثيا واقتصاديا، للتصدي لميليشيات الحوثي الانقلابية، وهو الدور الأهم الذي يصعب على قيادة الجيش ممارسته كون هذه الأنشطة محرمة قانونا على العسكريين، ولا يمكن القيام بها إلا عبر المكونات والشخصيات السياسية والقبلية والبرلمانية والإعلامية. وأوضح ثعيل أن الجيش هو القوات المسلحة الرسمية المحددة والمقاومة هي الدور الشعبي الوطني المساند للجيش والحكومة الشرعية، مبينا أن المقاومة هي الممثل الشعبي والحاضن الوطني الذي يمد الحكومة بالشرعية الشعبية ويساندها لإنهاء الانقلاب واستعادة وبناء الدولة التي ينشدها الشعب اليمني.



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