شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: أول دولة عربية تفاجئ الجميع وتعترض على قرار بريطانيا الأخير بشأن اليمن في مجلس الأمن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م، إن هناك تحفظات كثيرة على مشروع القرار البريطاني المقدم في مجلس الأمن بشأن اليمن.

وأضاف العتيبي قبيل اجتماع مجلس الأمن "أن هناك بعض التعديلات التي سيتم بدء التفاوض بشأنها اعتبارا من اليوم الثلاثاء".

وأشار العتيبي "أن مشروع القرار لم يتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن السابق رقم ألفين ومائتين وواحد بشأن انسحاب الحوثيين من المؤسسات الحكومية، والانخراط في المفاوضات".

وأوضح أن مشروع القرار يدعو الأطراف المعنية إلى وقف القتال، لافتاً إلى أنه يشدد على ضرورة تغيير ذلك إلى المطالبة وليس مجرد الدعوة.

ودعا مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة، ووضع مهلة لطرفي الصراع لإزالة جميع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية، ولم يحدد المجلس تاريخا للتصويت على مشروع القرار.

ويدعو نص المشروع إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية في الحديدة، وإنهاء جميع الهجمات على المناطق السكنية في كل اليمن، وإنهاء الهجمات الصاروخية على دول المنطقة والمناطق البحرية، ويدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بإزالة الحواجز التي تعيق حركتها، خلال أسبوعين من صدور القرار.