ورشة عمل حول شهادة الميلاد تنظمها الأحوال المدنية بعدن

نظمت مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن ، اليوم ، ورشة عمل حول اهمية استخراج شهادة الميلاد ودور القيادات المجتمعية في تعزيز اهميتها القانونية بدعم من منظمة اليونيسيف والاتحاد الاوروبي ، وذلك في إطار تدشين حملة صرف شهادات الميلاد بعدد من المحافظات .

وتهدف الورشة التي يشارك فيها 62 متدربا ومتدربة من وزارات العدل والشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية والاوقاف والصحة وحقوق الانسان وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأطفال وممثلي منظمات دولية ،اكسابهم عدد من المواضيع ذات الصلة بالتعريف بشهادة الميلاد واهميتها والهدف منها اضافة إلى عرض خطوات الحملة الميداني لصرف الشهادات ودور القيادات المجتمعية والاعلام في مجال التوعية والارشاد بمضامين الحملة.

وكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الامير،على أهمية الورشة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في تطبيع الاوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتفعيل العمل بالأجهزة والادارات الخدمية المرتبطة بمعاملات المواطنين ، ترجمة لإعادة النشاط فيها .

من جانبه أشار رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني العميد سند جميل محمد ،إلى ضرورة التوعية باستخراج شهادة الميلاد خاصة للأطفال ، باعتباره حق اساسي لكل طفل لاتصاله بالخدمات الشاملة المرتبطة بالحياة العامة .. داعيا الجميع الى التفاعل الايجابي مع حملة استخراج شهادة الميلاد التي تستهدف ست محافظات تشمل عدن ابين لحج والمهرة وسيئون والضالع .